Coronavirus, i dati del 15 aprile: +263 nuovi positivi a Monza e in Brianza, ricoveri in calo in Lombardia che supera quota 32mila morti (Di giovedì 15 aprile 2021) Il bollettino della Regione di giovedì 15 aprile 2021: sono +263 i nuovi positivi a Monza e in Brianza, sono +2.722 in Lombardia con 52.293 tamponi effettuati per un tasso di positività del 5,2%. superata quota 32mila morti. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 15 aprile 2021) Il bollettino della Regione di giovedì 152021: sonoe in, sono +2.722 incon 52.293 tamponi effettuati per un tasso dità del 5,2%.ta

FLASH | Sono 13.447 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero. Coronavirus vaccino, l'accordo con la Russia per lo Sputnik in Italia: 'La banca dati dello Spallanzani andrà a Mosca'. Coronavirus, Piemonte: i dati di giovedì 15 aprile, tasso di contagio al 5,9%. CORONAVIRUS - I dati del 15 aprile: in regione +2.722 nuovi positivi, in provincia di Cremona +104

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Covid Calabria, oggi 560 contagi e 5 morti: bollettino 15 aprile I dati della Regione Sono 560 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria , secondo la tabella del bollettino di oggi 15 aprile . Registrati inoltre altri 5 morti. Nella Regione ad oggi sono stati ...

Covid: Usa, ieri 75.000 casi e 956 morti, il 29,6% degli adulti completamente vaccinato Ieri, il numero di nuovi casi di coronavirus registrati negli Stati Uniti e' diminuito rispetto al giorno precedente, secondo i dati della Johns Hopkins University. Registrati piu' di 75.000 nuovi casi, dopo i 77,878 del giorno prima,...

Covid, il bollettino di oggi 15 aprile in Italia e Lombardia Gli incoraggianti dati su contagi e decessi ... In Germania si è registrato un picco di contagi nelle ultime 24 ore, quasi 30.000 nuovi casi di coronavirus (29.496) e 293 morti. La consueta conferenza ...

Gas serra, in Italia nel 2020 calo del 9,8% (anche per il lockdown) rispetto a un anno fa I dati sono influenzati, come è inevitabile che sia, dal lockdown e dalle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19. Nel 2020 in Italia le emissioni di gas serra sono calate del ...

