Coronavirus | Giorgetti | riaperture già da prossima settimana

Advertising

LaPresse_news : Riaperture, Giorgetti: “Decisione settimana prossima in Cdm” - Radio1Rai : ?? #Coronavirus Min. Sviluppo Economico, Giorgetti: decisione su riaperture probabilmente in Cdm prossima settimana.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Giorgetti

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, in audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero.Giancarloavanza una proposta: "Ho scritto una lettera al Cts per invitare formalmente anche i rappresentati di categoria ai tavoli in cui si discutono gli andamenti epidemiologici e la ...A causa del Covid solo un’azienda su tre non vacilla. E con la fine dei ristori molte saranno a rischio chiusura. Ma quelle come il Birrificio Messina che si ...Oggi presentano al governo le linee-guida e chiedono segnali già da maggio. Si tratta sugli spazi all’aperto Draghi vuole scuole superiori in presenza. Franceschini: se aprono gli stadi ...