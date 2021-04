Coronavirus, aggiornamento 15 aprile, 40 decessi e 2.224 nuovi casi (1.615 asintomatici) nelle ultime 24 ore. (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 2.224, dato analogo a quello di ieri, i nuovi positivi al Covid in Campania, di cui 609 sintomatici, su 20.325 tamponi molecolari esaminati. Malgrado le settimane in zona rossa non accenna a ... Leggi su gazzettadiavellino (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 2.224, dato analogo a quello di ieri, ipositivi al Covid in Campania, di cui 609 sintomatici, su 20.325 tamponi molecolari esaminati. Malgrado le settimane in zona rossa non accenna a ...

Sicilia verso la zona rossa: CTS può evitare il caso Taormina Semplifichiamo la situazione: in questo momento i dati sull'emergenza Coronavirus che arrivano e ... Stando a questo aggiornamento - se non dovessero registrarsi in queste ore ulteriori casi - la Perla ...

Il Covax in Bosnia Erzegovina deve ancora ingranare In Bosnia Erzegovina il numero dei morti per Covid è aumentato vertiginosamente, la campagna di vaccinazione sta andando a rilento ...

Coronavirus: 2 decessi nell’Ausl Imola; in Italia cresce l’indice di positività, calano i ricoveri L’informativa del ministro della Salute: “Possibile, con le vaccinazioni, un allentamento delle misure di sicurezza senza però azzardare.

