Coronavirus, accordo Regione-Federfarma Sicilia per test in farmacia (Di giovedì 15 aprile 2021) Un accordo per poter eseguire direttamente in farmacia tamponi antigenici rapidi e test sierologici è stato firmato a Palazzo Orleans, a Palermo, dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e dal presidente di Federfarma Sicilia, Gioacchino Nicolosi. vbd/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 aprile 2021) Unper poter eseguire direttamente intamponi antigenici rapidi esierologici è stato firmato a Palazzo Orleans, a Palermo, dal presidente dellana, Nello Musumeci, e dal presidente di, Gioacchino Nicolosi. vbd/trg su Il Corriere della Città.

