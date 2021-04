Coronavirus: 407 nuovi casi e 8 decessi a Firenze (Di giovedì 15 aprile 2021) Coronavirus, c'è la data possibile per le aperture: è il 2 giugno. Nardella: 'Pitti Immagine forse in presenza in estate' 15 aprile 2021 Coronavirus: Nas sequestra 320mila mascherine Ffp2 non conformi ... Leggi su firenzetoday (Di giovedì 15 aprile 2021), c'è la data possibile per le aperture: è il 2 giugno. Nardella: 'Pitti Immagine forse in presenza in estate' 15 aprile 2021: Nas sequestra 320mila mascherine Ffp2 non conformi ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 407 Coronavirus: 407 nuovi casi e 8 decessi a Firenze Coronavirus: Firenze e Prato verso la zona arancione Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi ... Sono 58.279 i casi complessivi ad oggi a Firenze (407 in più rispetto a ieri), 19.049 a Prato (111 ...

CORONAVIRUS – I dati di oggi, giovedì 15 aprile: 77 casi in Canavese e 1.264 in Piemonte Sono 77 i nuovi casi positivi di oggi, giovedì 15 aprile, in Canavese e 194 i casi in meno. Gli attuali positivi sono ora 3.423. I comuni ...

