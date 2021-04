Corona virus, positivi a test per centomila abitanti: provincia di Taranto prima in Italia Con 326, supera Bari (Di giovedì 15 aprile 2021) Taranto 326 casi di positività a test Corona virus per centomila abitanti, Bari 304. prima e seconda in Italia nei dati aggiornati riguardo alla diffusione della pandemia su base provinciale. Seguono Aosta, Prato, Asti e Nuoro. L'articolo Corona virus, positivi a test per centomila abitanti: provincia di Taranto prima in Italia <small class="subtitle">Con 326, supera Bari</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 15 aprile 2021)326 casi dità aper304.e seconda innei dati aggiornati riguardo alla diffusione della pandemia su basele. Seguono Aosta, Prato, Asti e Nuoro. L'articoloperdiin Con 326, proviene da Noi Notizie..

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus Puglia, terzo peggiore dato d'Italia per positivi a test corona virus su centomila abitanti Rapporto settimanale Gimbe Di Francesco Santoro: Aumenta in Puglia il numero degli attualmente positivi al Coronavirus per 100mila abitanti: sono 1.306 (è il terzo peggior dato in Italia), con una variazione dei nuovi casi in ...

'Darò gli 800 euro ai poveri', parla Nardino, 35enne di Giovinazzo, 'cavia' del vaccino italiano Lui ha proprio voluto prendere il virus per la corona ed essere uno dei volontari del vaccino tutto italiano Reithera, la cui sperimentazione è in corso nei unici due hub pugliesi testarlo: a ...

Coronavirus Nord Ovest, 336 contagi e 5 decessi Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 15 aprile, sono 336. APUANE: 36 nuovi casi positivi Carrara 13, Massa 23; ...

Il sindaco delibera atti per arginare coronavirus Il sindaco Antonio Albi, vista la situazione preoccupante di contagi ha adottato misure straordinarie sul territorio del Comune di Nocera Terinese, ecco ...

