Corona virus | positivi a test per centomila abitanti | provincia di Taranto prima in Italia Con 326 | davanti a Bari che è seconda Bat settima

Di Francesco Santoro: Taranto 326 casi di positività a test Corona virus per centomila abitanti, Bari 304. prima e seconda in Italia nei dati aggiornati riguardo alla diffusione della pandemia su base provinciale. Seguono Aosta, Prato, Asti e Nuoro. provincia Bat (277) al settimo posto. Emerge dall'elaborazione dati effettuata da Lab24-Sole24ore.

Bellinzona, consentire ai ristoratori di applicare prezzi scontati al take away per incentivare gli acquisti ...un periodo di grandissime preoccupazioni dovute alla prolungata chiusura degli esercizi pubblici a seguito delle restrizioni imposte dalla Confederazione per contrastare la pandemia di Corona Virus. ...

Coronavirus: Giardini ufficializza la richiesta di zona rossa a Musumeci GIARDINI NAXOS - Il sindaco di Giardini, Giorgio Stracuzzi, chiede ufficialmente al presidente della Regione Siciliana, l'istituzione della zona rossa. Lo ha reso noto il primo cittadino, che già nei ...

Coronavirus Nord Ovest, 336 contagi e 5 decessi Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 15 aprile, sono 336. APUANE: 36 nuovi casi positivi Carrara 13, Massa 23; ...

