Ultime Notizie dalla rete : Coppia Olbia Coppia di Olbia trovata con 111 piante di marijuana e 28mila euro in casa I carabinieri della stazione di Olbia centro, nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto una coppia di fidanzati di 40 e 35 anni ...

