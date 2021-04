Contratto nazionale metalmeccanici: Bergamo approva con oltre il 90% di sì (Di giovedì 15 aprile 2021) Si sono concluse con un risultato plebiscitario al referendum confermativo le assemblee unitarie dei lavoratori nelle fabbriche sul rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per i metalmeccanici firmato il 5 febbraio. Si è votato in 403 aziende, con 33752 dipendenti, e il risultato finale parla di oltre il 90% di sì. “Un esito atteso, ma non per questo meno denso di soddisfazione. Ora, con l’approvazione dei lavoratori il Contratto diventa valido a tutti gli effetti, e noi potremo continuare l’azione di informazione nelle aziende in cui abbiamo faticato a entrare, e in quelle più sindacalizzate proseguire l’azione di far calare in maniera precisa gli strumenti innovativi che questo Contratto mette a disposizione”. Così Luca Nieri, segretario generale Fim Cisl ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 aprile 2021) Si sono concluse con un risultato plebiscitario al referendum confermativo le assemblee unitarie dei lavoratori nelle fabbriche sul rinnovo deldi lavoro per ifirmato il 5 febbraio. Si è votato in 403 aziende, con 33752 dipendenti, e il risultato finale parla diil 90% di sì. “Un esito atteso, ma non per questo meno denso di soddisfazione. Ora, con l’zione dei lavoratori ildiventa valido a tutti gli effetti, e noi potremo continuare l’azione di informazione nelle aziende in cui abbiamo faticato a entrare, e in quelle più sindacalizzate proseguire l’azione di far calare in maniera precisa gli strumenti innovativi che questomette a disposizione”. Così Luca Nieri, segretario generale Fim Cisl ...

Advertising

GIUSPEDU : RT @SimoneCristao: 15 aprile 2021 Che si pensava? Con contratto in scadenza tra due mesi e mezzo, con il portiere della Nazionale coinvolt… - ciccionocera00s : RT @SimoneCristao: 15 aprile 2021 Che si pensava? Con contratto in scadenza tra due mesi e mezzo, con il portiere della Nazionale coinvolt… - maxlaviola : RT @aran_agenzia: In riunione per la definizione dell’ipotesi di contratto quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contratta… - ste_ciak : RT @SimoneCristao: 15 aprile 2021 Che si pensava? Con contratto in scadenza tra due mesi e mezzo, con il portiere della Nazionale coinvolt… - marta_branca : RT @aran_agenzia: In riunione per la definizione dell’ipotesi di contratto quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contratta… -

Ultime Notizie dalla rete : Contratto nazionale PA, Aran firma accordo con sindacati su comparti e aree per contratti stata raggiunta l' intesa tra Aran e le organizzazioni sindacali . Le parti hanno sottoscritto l' ipotesi del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree per il periodo contrattuale (2019 - 2021). Primo atto della nuova stagione contrattuale, il testo dell'accordo " fa ...

La Fiom: 'Piaggio distribuisce dividendi agli azionisti, ma non ai lavoratori' Con il rinnovo del contratto aziendale di gruppo avevamo creato anche le premesse per favorire le ... Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom gruppo Piaggio

Amazon incontra i sindacati, Orlando: «Dialogo sociale decisivo». Nuovo tavolo tra 2 mesi per verifica dei risultati Riprende il confronto tra Amazon ed i sindacati e già tra due mesi al ministero del Lavoro ci sarà un nuovo incontro per verificare i risultati raggiunti in ...

Libia, la partita della stabilizzazione vista dall’Italia Il ruolo dell’Italia in Libia è solido. Ci sono diverse partite aperte, aspetti politici e tecnici legati anche al business, da trattare. Ecco come Roma assiste il governo Dabaiba nel traghettare il p ...

stata raggiunta l' intesa tra Aran e le organizzazioni sindacali . Le parti hanno sottoscritto l' ipotesi delcollettivoquadro per la definizione dei comparti e delle aree per il periodo contrattuale (2019 - 2021). Primo atto della nuova stagione contrattuale, il testo dell'accordo " fa ...Con il rinnovo delaziendale di gruppo avevamo creato anche le premesse per favorire le ... Massimo Braccini, coordinatoreFiom gruppo PiaggioRiprende il confronto tra Amazon ed i sindacati e già tra due mesi al ministero del Lavoro ci sarà un nuovo incontro per verificare i risultati raggiunti in ...Il ruolo dell’Italia in Libia è solido. Ci sono diverse partite aperte, aspetti politici e tecnici legati anche al business, da trattare. Ecco come Roma assiste il governo Dabaiba nel traghettare il p ...