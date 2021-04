Contratto di Sviluppo Turistico: il Comune di Cesa ha aderito (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCesa (Ce) – La giunta comunale del sindaco Enzo Guida ha aderito alla rete di imprese “Terra Normanna” per promuovere il Contratto di Sviluppo Turistico. “Si tratta di una iniziativa importante per il nostro territorio – sottolinea il sindaco Guida – che può imprimere una svolta importante. Occorre vi sia la giusta sinergia tra istituzioni locali, privati, mondo delle professioni per arrivare a questo risultato”. L’iniziativa punta a coinvolgere le imprese che operano nei Comuni del Distretto Turistico di Aversa, Carinaro, Parete, Lusciano, S. Arpino e Cesa, nonché nei Comuni limitrofi di Trentola Ducenta, Frignano, San Marcellino, Casaluce, Teverola e Gricignano d’Aversa. Si dovrebbe giungere alla sottoscrizione di un protocollo di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – La giunta comunale del sindaco Enzo Guida haalla rete di imprese “Terra Normanna” per promuovere ildi. “Si tratta di una iniziativa importante per il nostro territorio – sottolinea il sindaco Guida – che può imprimere una svolta importante. Occorre vi sia la giusta sinergia tra istituzioni locali, privati, mondo delle professioni per arrivare a questo risultato”. L’iniziativa punta a coinvolgere le imprese che operano nei Comuni del Distrettodi Aversa, Carinaro, Parete, Lusciano, S. Arpino e, nonché nei Comuni limitrofi di Trentola Ducenta, Frignano, San Marcellino, Casaluce, Teverola e Gricignano d’Aversa. Si dovrebbe giungere alla sottoscrizione di un protocollo di ...

