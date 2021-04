Contratti 4.0: innovare le imprese, tutelare il lavoro (Di giovedì 15 aprile 2021) In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c è bisogno di risposte adeguate e di un "pavimento di tutele universali" per tutti i ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la pandemia, il mondo e le forme del, c è bisogno di risposte adeguate e di un "pavimento di tutele universali" per tutti i ...

Ultime Notizie dalla rete : Contratti innovare Contratti 4.0: innovare le imprese, tutelare il lavoro ... cercare di regolarle, in modo innovativo, e su certi settori, welfare, benefit sempre più necessari per la qualità del lavoro è bene che i contratti mettano in piedi delle soluzioni stabili, gli ...

