Contratti 4.0. Innovare le imprese, tutelare il lavoro. Dal Cnel l’osservatorio del lavoro. Cifa-Confsal lancia il suo programma: “È il momento di una riforma organica del lavoro” (Di giovedì 15 aprile 2021) In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c’è bisogno di risposte adeguate e di un “pavimento di tutele universali” per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono essere contenute in una contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento giusto per una riforma del lavoro. Questa la sintesi del convegno organizzato dall’osservatorio del lavoro Cifa-Confsal svoltosi stamane nella sede del Cnel alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano Treu, del segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la pandemia, il mondo e le forme del, c’è bisogno di risposte adeguate e di un “pavimento di tutele universali” per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono essere contenute in una contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è anche ilgiusto per unadel. Questa la sintesi del convegno organizzato daldelsvoltosi stamane nella sede delalla presenza del presidente del, Tiziano Treu, del segretario generale di, Angelo Raffaele Margiotta, del ...

