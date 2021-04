(Di giovedì 15 aprile 2021) “I dati che emergono dal Report Fondo di garanzia Pmi diffusi oggi testimoniano, una volta di più, l’entità del fenomeno ed ilche, in questa fase pandemica più che mai, rivestono imessi a disposizione delle”. Lo dice all’Adnkronos il segretario generale diEmilio, nel commentare il rapporto curato da Mediocredito Centrale in collaborazione con Svimez. “Il meccanismo della garanzia statale sui finanziamenti erogati – aggiunge – garantisce il successo di operazioni di sostegno concreto all’economia reale, limitando il rischio di non poter accedere al credito per lein fasi in cui la tentazione della stretta creditizia anche per le banche è forte, assicurando la solvibilità e riducendo al ...

Advertising

fisco24_info : Contrasto (Unisin Confsal): 'Ruolo cruciale da fondi garantiti a imprese': 'I dati che emergono dal Report Fondo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Contrasto Unisin

... per ile il contenimento del Covid, cui devono uniformarsi datori di lavoro e lavoratori:... Fabi, First - Cisl, Fisac - Cgil, Uilca,, del verbale di riunione del 17 marzo 2021, in cui ...... First - Cisl, Fisac - Cgil, Uilca ehanno messo in atto un'azione congiunta di ... in specifici protocolli, le misure di prevenzione,e contenimento della diffusione del virus, da ...'I dati che emergono dal Report Fondo di garanzia Pmi diffusi oggi testimoniano, una volta di più, l'entità del fenomeno ed il ruolo cruciale che, in ...«Io allo smart working non ci credo». Il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, coglie l’occasione per lanciare la provocazione - e forse anche un messaggio - nel corso dell’evento onlin ...