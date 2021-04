Conte stufo di aspettare i tribunali M5s azzerato e cambio di simbolo (Di giovedì 15 aprile 2021) Il M5s continua nella sua guerra interna. Non c'è pace tra i grillini e si avvicina l'ultimatum del 22 aprile imposto da Davide Casaleggio, o gli sarà saldato quanto dovuto per le mancate restituzioni da parte dei parlamentari o sarà addio con la piattaforma Rousseau. Giuseppe Conte non vuole più rimandare le decisioni da prendere e per questo motivo - si legge sul Corriere della Sera - ha contattato Beppe Grillo, spingendo il garante verso un’idea più «estrema» di rifondazione, quella studiata inizialmente e poi accantonata. Conte vorrebbe ripartire da zero: nuovo statuto, nuovo simbolo e lasciare l’attuale Movimento come una bad company temporanea, svuotata, che lo accompagni verso le prossime Politiche. Uno strappo dal brand originario su cui il garante sta riflettendo. Una mossa, però, che potrebbe trovare qualche ostacolo. I ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 15 aprile 2021) Il M5s continua nella sua guerra interna. Non c'è pace tra i grillini e si avvicina l'ultimatum del 22 aprile imposto da Davide Casaleggio, o gli sarà saldato quanto dovuto per le mancate restituzioni da parte dei parlamentari o sarà addio con la piattaforma Rousseau. Giuseppenon vuole più rimandare le decisioni da prendere e per questo motivo - si legge sul Corriere della Sera - ha contattato Beppe Grillo, spingendo il garante verso un’idea più «estrema» di rifondazione, quella studiata inizialmente e poi accantonata.vorrebbe ripartire da zero: nuovo statuto, nuovoe lasciare l’attuale Movimento come una bad company temporanea, svuotata, che lo accompagni verso le prossime Politiche. Uno strappo dal brand originario su cui il garante sta riflettendo. Una mossa, però, che potrebbe trovare qualche ostacolo. I ...

