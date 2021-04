Conte chiede a Grillo di azzerare il Movimento 5 Stelle. E vuole un nuovo simbolo

(Di giovedì 15 aprile 2021) Giuseppeha chiesto a Beppediil. L’Avvocato del Popolo, racconta oggi il Corriere della Sera, vorrebbe ripartire da zero:statuto,e lasciare l’attuale M5s come una bad company temporanea — svuotata — che lo accompagni verso le prossime Politiche. Il quotidiano spiega che si tratta di uno strappo dal brand originario su cui il garante sta riflettendo. Una mossa, però, che potrebbe trovare qualche ostacolo. I parlamentari sono restii a muoversi senza garanzie. E su tutta la vicenda aleggia lo spettro delle scarse risorse economiche in cui versano le casse pentastellate. Dopo l’avvio del governo Draghi e la spaccatura all’interno del M5S, l’ex premier Giuseppeè stato ...

...tesi difensiva dell'avvocato Dimitryche, evidentemente, ha convinto chi doveva giudicare. E Golia ha anche lasciato i domiciliari dove era confinato da oltre un anno e mezzo. Ora però...Giuseppeè caduto per colpa dei 'poteri forti' e di 'intrighi internazionali'? Ne è convinto Goffredo Bettini e, stando a quanto si vocifera, anche Marco Travaglio , che secondo il Foglio starebbe ...L'Avvocato del Popolo vorrebbe ripartire da zero: nuovo statuto, nuovo simbolo e lasciare l’attuale M5s come una bad company temporanea — svuotata — che lo accompagni verso le prossime Politiche ...Alla quale non sembra credere neanche un suo collaboratore del . Bettini: 'Contro conte non fu un complotto, ma gli interessi andavano oltre Renzi' .non è andata proprio giù all'esponente del Pd Goffr ...