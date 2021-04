Consultazioni in Israele | riusciranno a esorcizzare la 5 elezione?

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ennesima tornata diinper individuare una squadra di coalizione. Oramai lo Stato ebraico appare come un paese allo sbando anche su i suoi principali esponenti sembrano non preoccuparsene. Eppure, un’instabilità politica protratta per così lungo tempo non potrà che andare a detrimento di. Specialmente dopo l’aumento delle tensioni con l’Iran.