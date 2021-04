Consulta: Pd, 'attenzione a rilievi Corte senza sacrificare lotta a mafia (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr.(Adnkronos) - attenzione ai rilievi della Corte costituzionale senza sacrificare la lotta alla mafia. E' la posizione espressa da esponenti del Pd dopo la pronuncia della Consulta sull'ergastolo ostativo. "L'annunciata ordinanza della Corte costituzionale -commenta Franco Mirabelli, capogruppo in commissione Antimafia- si fonda su ragioni forti ma allo stesso tempo riconosce la necessità di intervenire per impedire che il rispetto di principi di civiltà giuridica indebolisca la lotta alla mafia e consenta la possibilità per i mafiosi condannati all'ergastolo e che non collaborano di poter rinsaldare il rapporto con le organizzazioni criminali". "La Corte ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr.(Adnkronos) -aidellacostituzionalelaalla. E' la posizione espressa da esponenti del Pd dopo la pronuncia dellasull'ergastolo ostativo. "L'annunciata ordinanza dellacostituzionale -commenta Franco Mirabelli, capogruppo in commissione Anti- si fonda su ragioni forti ma allo stesso tempo riconosce la necessità di intervenire per impedire che il rispetto di principi di civiltà giuridica indebolisca laallae consenta la possibilità per i mafiosi condannati all'ergastolo e che non collaborano di poter rinsaldare il rapporto con le organizzazioni criminali". "La...

Consulta: Pd, 'attenzione a rilievi Corte senza sacrificare lotta a mafia Roma, 15 apr.(Adnkronos) - Attenzione ai rilievi della Corte costituzionale senza sacrificare la lotta alla mafia. E' la posizione espressa da esponenti del Pd dopo la pronuncia della Consulta sull'er ...

