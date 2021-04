(Di giovedì 15 aprile 2021) Palermo, 15 apr. (Adnkronos) - "Dopo la decisione dellache solleva dubbi di costituzionalità sull', mi auguro che ilpresto in modo però da non pregiudicare l'efficacia di una normativa antimafia costata la vita a tanti uomini delle istituzioni". Così, sorella del giudice Giove presidente della fondazione che del magistrato porta il nome, commenta la sentenza della Corte Costituzionale sull'. "Chiunque abbia una conoscenza minima del mondo mafioso però - spiega - sa che solo la collaborazione con la giustizia spezza i legami tra l'uomo d'onore e il clan. Concedere la libertà condizionale o altri benefici a ...

TV7Benevento : Consulta: Maria Falcone, 'su ergastolo ostativo legislatore intervenga, non vanificare anni lotta'... -

... dopo aver ricevuto comunicazione dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in ... evidentemente eludendo la recente sentenza della Consulta, la quale ha sancito che 'il legislatore ...

Condividi questo articolo:Palermo, 15 apr. (Adnkronos) – "Dopo la decisione della Consulta che solleva dubbi di costituzionalità sull'ergastolo ostativo, mi auguro che il legislatore intervenga presto ...