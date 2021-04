Advertising

TV7Benevento : Consulta: Maria Falcone, 'su ergastolo ostativo legislatore intervenga, non vanificare anni lotta'... -

Ultime Notizie dalla rete : Consulta Maria

Metro

... dopo aver ricevuto comunicazione dalla presidente del SenatoElisabetta Alberti Casellati in ... evidentemente eludendo la recente sentenza della, la quale ha sancito che 'il legislatore ...Ha preso il via il progetto comunale "Educazione Civico - Sanitaria" , promosso dallaComunale della Salute e attuato tramite la Commissione 12° Qualità della Vita presieduta ...Vita...Palermo, 15 apr. (Adnkronos) - 'Dopo la decisione della Consulta che solleva dubbi di costituzionalità sull’ergastolo ostativo, mi auguro che ...Ha preso il via il progetto del Comune di Ascoli, “Educazione Civico-Sanitaria”, promosso dalla Consulta Comunale della Salute e attuato ... con l’assessore alla Qualità della Vita Maria Luisa Volponi ...