Confindustria Caserta e Mercitalia (Gruppo Fs), webinar sulla mobilità sostenibile: le opportunità per le Pmi (Di giovedì 15 aprile 2021) “Confindustria Caserta e Mercitalia (Gruppo Fs) in campo per la mobilità sostenibile, una delle sfide più importanti che le aziende sono chiamate ad affrontare nei prossimi anni, dal momento che l’economia moderna e competitiva su cui punta l’Europa necessita di soluzioni all’avanguardia in ogni segmento della filiera produttiva. Il trasporto merci green è una di queste, e trova concreta espressione nell’innovativo Servizio “Mercitalia FAST” lanciato da Mercitalia Logistics”. E proprio su questi temi si è svolto un webinar che rappresenta la prima tappa di un percorso che Confindustria Caserta intende portare avanti per offrire alle aziende del territorio un approfondimento utile a proiettarsi in uno ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 aprile 2021) “Fs) in campo per la, una delle sfide più importanti che le aziende sono chiamate ad affrontare nei prossimi anni, dal momento che l’economia moderna e competitiva su cui punta l’Europa necessita di soluzioni all’avanguardia in ogni segmento della filiera produttiva. Il trasporto merci green è una di queste, e trova concreta espressione nell’innovativo Servizio “FAST” lanciato daLogistics”. E proprio su questi temi si è svolto unche rappresenta la prima tappa di un percorso cheintende portare avanti per offrire alle aziende del territorio un approfondimento utile a proiettarsi in uno ...

Advertising

TeleradioNews : CONFINDUSTRIA CASERTA E MERCITALIA (Gruppo FS) PER IL TRASPORTO MERCI GREEN: PRIMO WEBINAR SULLA MOBILITA’ SOSTENIB… - semplicesai : Confindustria Caserta e “la logistica innovativa - Scisciano : Confindustria Caserta e Mercitalia (Gruppo Fs) per il trasporto merci green: primo webinar sulla mobilita’ sostenib… - casertafocus : CONFINDUSTRIA CASERTA E MERCITALIA - Trasporto merci green: primo webinar sulla mobilità sostenibile - OndaWebTv : Mobilità sostenibile, in campo Confindustria Caserta e Mercitalia ??#lenotizieinpositivo di ondawebtv -