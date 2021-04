Confindustria Campania, Grassi: Aumenta il gap Nord-Sud. Serve un cambio di passo nelle politiche del lavoro (Di giovedì 15 aprile 2021) “Se guardiamo all’obiettivo da raggiungere nel medio periodo, la priorità è la crescita dimensionale e il riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese, anche attraverso una maggiore patrimonializzazione, a partire da misure di forte incentivazione degli aumenti di capitale”. A sottolinearlo è Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria con delega alle politiche regionali e di coesione territoriale, a margine del “Report Fondo di garanzia per le Pmi. Il sostegno alla liquidità delle imprese nell’emergenza Covid-19” curato da Mcc e Svimez. “Partiamo da oltre 25 anni di crescita pressoché nulla, nel mezzogiorno in particolare, ancora alla ricerca dei valori di produttività ante crisi finanziaria del 2008, e quindi da un sistema paese di fatto bloccato, nonostante le molteplici ricette governative che si sono succedute negli ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 aprile 2021) “Se guardiamo all’obiettivo da raggiungere nel medio periodo, la priorità è la crescita dimensionale e il riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese, anche attraverso una maggiore patrimonializzazione, a partire da misure di forte incentivazione degli aumenti di capitale”. A sottolinearlo è Vito, vicepresidente dicon delega alleregionali e di coesione territoriale, a margine del “Report Fondo di garanzia per le Pmi. Il sostegno alla liquidità delle imprese nell’emergenza Covid-19” curato da Mcc e Svimez. “Partiamo da oltre 25 anni di crescita pressoché nulla, nel mezzogiorno in particolare, ancora alla ricerca dei valori di produttività ante crisi finanziaria del 2008, e quindi da un sistema paese di fatto bloccato, nonostante le molteplici ricette governative che si sono succedute negli ...

