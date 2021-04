Confcommercio | economia migliora | ma situazione ancora grave

(Di giovedì 15 aprile 2021) "A tredici mesi dall'inizio della crisi sanitaria le condizioni economiche dell'Italia permangono gravi, ma in progressivomento. Le difficoltà nel contenere l'epidemia, problema non solo ...

Per il Pil,prevede ad aprile un aumento molto contenuto dello 0,2% su marzo. Su base annua, la variazione è del +22,1%. "Nonostante questa confortante valutazione, il rischio di non ...Riccardo Vernazzani del settore turistico diinterviene in merito ai costi e all'adeguamento delle strutture, ricordandone anche i tempi. "Quando un'attività medio piccola vuole ...Il settore dei trasporti ha consentito infatti al sistema Paese di reggere nei mesi segnati dalla crisi economico-sanitaria di Covid-19 ... percentuale in termini di mobilità (-50% secondo ...Riaperture a Maggio: sul tavolo del governo calendario e protocolli per far ripartire il Paese. Ma la Fipe Campania chiede certezze a De Luca ...