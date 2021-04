Concorso straordinario per il ruolo, risultati prova scritta. AGGIORNATO Sicilia e Piemonte (Di giovedì 15 aprile 2021) Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020: concluse le prove, i primi risultati. Prime pubblicazioni a livello nazionale, prime esclusioni perché non si arriva al punteggio di 56/80, la soglia che garantisce il ruolo se si rientra nel numero dei posti banditi, l'accesso al percorso di abilitazione se collocati oltre tale numero. Al lavoro le altre commissioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 aprile 2021)per ildi cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020: concluse le prove, i primi. Prime pubblicazioni a livello nazionale, prime esclusioni perché non si arriva al punteggio di 56/80, la soglia che garantisce ilse si rientra nel numero dei posti banditi, l'accesso al percorso di abilitazione se collocati oltre tale numero. Al lavoro le altre commissioni. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Concorso straordinario Il sottosegretario Sasso visita le scuole pratesi: 'Protocolli Covid e integrazione sono modelli da esportare' In mattinata ha visitato le ... ... 'Stiamo lavorando per cercare di stabilizzare il maggior numero di insegnanti a partire da quelli che hanno vinto il concorso del 2016, quelli del concorso straordinario, quelli delle graduatoria ...

Bastano 36 mesi per formare un insegnante? tweet Proprio in questi giorni le regioni stanno pubblicando i risultati relativi al concorso straordinario riservato a coloro che hanno svolto 36 mesi di servizio; da quello che si evince, la situazione non è per nulla incoraggiante: infatti, nonostante che l'unica prova fosse ...

Concorso straordinario abilitante: l’unico realmente affondato. Lettera Orizzonte Scuola Bastano 36 mesi per formare un insegnante? Proprio in questi giorni le regioni stanno pubblicando i risultati relativi al concorso straordinario riservato a coloro che hanno svolto 36 mesi di servizio; da quello che si evince, la situazione no ...

