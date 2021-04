Con il Covid il rischio di trombosi è 100 volte superiore | lo studio di Oxford

Advertising

LegaSalvini : 'CON GLI ANTINFIAMMATORI, GIÙ LE OSPEDALIZZAZIONI DA COVID'. IL PROFESSOR REMUZZI SPIEGA LA SUA SCOPERTA - borghi_claudio : @gloquenzi Chiedeva che prima di decretare sulle limitazioni delle libertà personali causa covid (zone rosse, restr… - borghi_claudio : Caro @sbonaccini noi abbiamo provato a darti il potere di attuare misure meno restrittive nelle province con pochi… - KoborinX2 : RT @AlteaFerrari: Cari Amici, È la 2 Pasqua con il COVID Il mio pensiero va Alle famiglie che hanno perso persone care?? Agli anziani lasci… - Andyphone : RT @vocedelpatriota: Covid: Montaruli (FdI), via Speranza. Nessuna svolta con chi e’ principale responsabile -

Ultime Notizie dalla rete : Con Covid

... come ad esempio la proroga fino al 30 giugno della cassa integrazione ordinaria (CIGO) e dell'assegno ordinariocausale ''. Fino al 31 dicembre 2021 sono prorogate anche: la cassa ...... su valori inferiori per oltre 6 punti percentuali a quelli pre -. L'intervallo di ... di lavoro e di produzione compatibilile restrizioni"."Dal punto di vista del rischio di morte e del rischio di ospedalizzazione per malattia grave o di ospedalizzazione con necessità di rianimazione, le persone con fragilità rientrano nell'ambito delle ...La festa dei patroni diocesani san Cassiano e san Vigilio, che si celebra a Bressanone da oltre 300 anni, anche quest'anno si svolge condizionata dalle misure anti-Covid, vale a dire senza la tradizio ...