Comune Roma: all’Istituto Comprensivo Rosetta Rossi installato wireless Li-Fi (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma – Al via a Roma, presso l’Istituto Comprensivo Rosetta Rossi, la prima sperimentazione in Italia, all’interno di una scuola, del Li-Fi, Light Fidelity, la tecnologia senza fili che sfrutta la modulazione della luce Led per connettersi a Internet. Il progetto, reso possibile grazie alla collaborazione tra Roma Capitale e la startup To Be, e’ stato presentato questa mattina dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi. Presenti anche il Founder & CEO della startup To Be (LiFi Technology), Francesco Paolo Russo, il direttore infrastrutture fisiche ICT di Roma Capitale Giovanni Fazio e l’Amministratore Delegato di Signify Italia, Israele e Grecia, Daniel Tatini. Lo scrive in una nota il Comune di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 aprile 2021)– Al via a, presso l’Istituto, la prima sperimentazione in Italia, all’interno di una scuola, del Li-Fi, Light Fidelity, la tecnologia senza fili che sfrutta la modulazione della luce Led per connettersi a Internet. Il progetto, reso possibile grazie alla collaborazione traCapitale e la startup To Be, e’ stato presentato questa mattina dalla Sindaca diVirginia Raggi. Presenti anche il Founder & CEO della startup To Be (LiFi Technology), Francesco Paolo Russo, il direttore infrastrutture fisiche ICT diCapitale Giovanni Fazio e l’Amministratore Delegato di Signify Italia, Israele e Grecia, Daniel Tatini. Lo scrive in una nota ildi ...

Advertising

borghi_claudio : Sei un poveraccio? Non sai come sfogare il tuo livore? Nessun problema! Il comune di Roma ti dà la possibilità di s… - Roma : ??? Area Sacra di #LargoArgentina, al via i lavori per l'apertura al pubblico. Entro metà maggio inizieranno gli int… - fattoquotidiano : Roma, tagliati i soldi per i disabili gravissimi: scontro tra Regione e Comune sui fondi. Caos anche sulle graduato… - lciucciovino : RT @fattoquotidiano: Roma, tagliati i soldi per i disabili gravissimi: scontro tra Regione e Comune sui fondi. Caos anche sulle graduatorie… - giannileft : RT @fattoquotidiano: Roma, tagliati i soldi per i disabili gravissimi: scontro tra Regione e Comune sui fondi. Caos anche sulle graduatorie… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Roma Pasti per oltre 10 mila famiglie, l'aiuto di Conad Nord Ovest alla Caritas italiana ... senza lasciare nessuno indietro, prenderci cura insieme del bene comune, tessendo relazioni e ... Liguria; Emilia - Romagna(province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio(province di Roma, ...

Recovery Fund, il piano italiano sarà consegnato il 30 aprile Disparità di genere che sarà fotografata dalla #CorsaAlRecovery: a Roma, Milano, Torino (dove ... sono previsti anche gli interventi di Cecilia Del Re, assessora all'urbanistica del Comune di Firenze e ...

Covid: bozza regioni, nei bar sì al gioco a carte e ai giornali Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Si torna a giocare a carte nei bar ... quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani", si legge ...

Roma, prima città italiana a sperimentare la tecnologia Li-Fi in una scuola (AGR) Campidoglio, Roma prima città in Italia ad avviare sperimentazione Tecnologia Li-Fi in una scuola Presso l’I.C. Rosetta Rossi installato innovativo wireless che utilizza la luce led per trasmett ...

... senza lasciare nessuno indietro, prenderci cura insieme del bene, tessendo relazioni e ... Liguria; Emilia - Romagna(province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio(province di, ...Disparità di genere che sarà fotografata dalla #CorsaAlRecovery: a, Milano, Torino (dove ... sono previsti anche gli interventi di Cecilia Del Re, assessora all'urbanistica deldi Firenze e ...Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Si torna a giocare a carte nei bar ... quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani", si legge ...(AGR) Campidoglio, Roma prima città in Italia ad avviare sperimentazione Tecnologia Li-Fi in una scuola Presso l’I.C. Rosetta Rossi installato innovativo wireless che utilizza la luce led per trasmett ...