Come sarebbe potuta cambiare la storia del Mondiale del 2006 se… (Di giovedì 15 aprile 2021) Cannavaro ha rivelato che nel 2004 ha pensato al ritiro quando giocava nell’Inter a causa di alcuni problemi fisici che lo tormentavano La carriera di Fabio Cannavaro si sarebbe potuta interrompere prima della vittoria del Mondiale e del Pallone d’oro conquistati nel 2006. L’anno magico del difensore napoletano non ci sarebbe stato se si fosse Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 15 aprile 2021) Cannavaro ha rivelato che nel 2004 ha pensato al ritiro quando giocava nell’Inter a causa di alcuni problemi fisici che lo tormentavano La carriera di Fabio Cannavaro siinterrompere prima della vittoria dele del Pallone d’oro conquistati nel. L’anno magico del difensore napoletano non cistato se si fosse Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

borghi_claudio : @casto_lorenzo Se i commissari di Forza Italia fossero stati presenti e avessero votato a favore credo sarebbe pass… - borghi_claudio : Caro @sbonaccini noi abbiamo provato a darti il potere di attuare misure meno restrittive nelle province con pochi… - enpaonlus : @paoloroversi Questi politici non la aboliranno mai...in compenso Salvini annuncia la nascita del Dipartimento Tute… - ViloAngela : @Moni_rnbw @lolymatviv Le decisioni di Dayane cambiano come cambiano gli eventi: quando ha detto a Zng che si sareb… - gioowalls : ragazz* ora vorrei fare un discorso serio. La maggior parte delle persone ora non vede l'ora di ritornare a quella… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarebbe ROMA SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE.../ Brobbey rompe l'equilibrio ... a dire il vero ci sarebbe anche il terzo, perché i giallorossi questa sera potrebbero anche perdere. Infatti, come visto, hanno segnato due gol in trasferta: all'Ajax non basterebbe vincere 1 - 0 ...

DIRETTA/ Manchester United Granada (risultato 1 - 0) streaming: Molina impegna De Gea ... già ammonito e che in precedenza aveva rischiato di farsi espellere, sarebbe disastroso perdere un ... Arsenal e Villarreal super! DIRETTA MANCHESTER UNITED GRANADA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA ...

Inchiesta sui vaccini, la procura di Biella indaga sul presidente e sui revisori della cooperativa Anteo Sono in totale nove gli avvisi di garanzia per il caso dei «furbetti del vaccino» che nei giorni scorsi sono stati consegnati ad altrettanti soggetti legati alla cooperativa Anteo. Oltre al presidente ...

Coded Agency celebra la crescita continua con restyling del marchio, promozioni interne e nuovi clienti Azienda di comunicazione globale moderna, Coded Agency oggi annuncia la rielaborazione strategica molto attesa del suo marchio e sito, a seguito di cr ...

... a dire il vero cianche il terzo, perché i giallorossi questa sera potrebbero anche perdere. Infatti,visto, hanno segnato due gol in trasferta: all'Ajax non basterebbe vincere 1 - 0 ...... già ammonito e che in precedenza aveva rischiato di farsi espellere,disastroso perdere un ... Arsenal e Villarreal super! DIRETTA MANCHESTER UNITED GRANADA STREAMING VIDEO TV:VEDERE LA ...Sono in totale nove gli avvisi di garanzia per il caso dei «furbetti del vaccino» che nei giorni scorsi sono stati consegnati ad altrettanti soggetti legati alla cooperativa Anteo. Oltre al presidente ...Azienda di comunicazione globale moderna, Coded Agency oggi annuncia la rielaborazione strategica molto attesa del suo marchio e sito, a seguito di cr ...