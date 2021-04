Coma Cose | “Sanremo non ci ha cambiato | ma adesso ci riconoscono al supermercato”

Leggi su dire

(Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Due anni fa i Coma Cose, Fausto Lama e Francesca Mesiano, debuttavano con il loro primo disco ‘Hype Aura‘, un album originale e geolocalizzato in una Milano che li ha visti lavorare e innamorarsi in un negozio di borse e che li ha catapultati nell’olimpo del panorama indie pop di oggi. La coppia – definita dai più i nuovi Albano e Romina – ora vive un momento d’oro: reduce dal palco del Festival di Sanremo da dove hanno conquistato il pubblico mainstream con ‘Fiamme negli occhi‘. La traccia è l’apripista del nuovo disco dei Coma Cose, ‘Nostralgia‘, in uscita stanotte per Asian Fake e Sony Music Italy. Un lavoro che è stato creato durante la quarantena e che, proprio per la mancanza di esperienze vissute, guarda indietro.