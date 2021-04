Colton Underwood dopo il coming out già insieme a Gus Kenworthy: cosa stanno facendo i due (Di giovedì 15 aprile 2021) Colton Underwood non ha nemmeno fatto in tempo a dichiararsi gay che già è al lavoro con quel manzo di Gus Kenworhty per fare i big money grazie al suo coming out (e non c’è nulla di male). Secondo Variety l’ex campione di football e star di The Bachelor avrà il suo reality show su Netflix. “Il progetto, attualmente in produzione, è una serie composta da diversi episodi, che raccontano Colton che vive pubblicamente la sua vita da uomo gay e famoso. Lui mostrerà diversi aspetti del suo quotidiano, che però è pronto a stravolgere dopo la sua dichiarazione al Good Morning America”. Netflix ha rifiutato di confermare la notizia, ma un insider affidabile ha assicurato che lo show approderà sulla piattaforma entro l’anno e che al fianco di Underwood ci sarà un altro belloccio, Gus ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 aprile 2021)non ha nemmeno fatto in tempo a dichiararsi gay che già è al lavoro con quel manzo di Gus Kenworhty per fare i big money grazie al suoout (e non c’è nulla di male). Secondo Variety l’ex campione di football e star di The Bachelor avrà il suo reality show su Netflix. “Il progetto, attualmente in produzione, è una serie composta da diversi episodi, che raccontanoche vive pubblicamente la sua vita da uomo gay e famoso. Lui mostrerà diversi aspetti del suo quotidiano, che però è pronto a stravolgerela sua dichiarazione al Good Morning America”. Netflix ha rifiutato di confermare la notizia, ma un insider affidabile ha assicurato che lo show approderà sulla piattaforma entro l’anno e che al fianco dici sarà un altro belloccio, Gus ...

Advertising

StraNotizie : Colton Underwood dopo il coming out già insieme a Gus Kenworthy: cosa stanno facendo i due - SaCe86 : #ColtonUnderwood, il protagonista di #TheBachelor a sorpresa fa #comingout: “In realtà sono #gay” - StraNotizie : Colton Underwood, il protagonista di The Bachelor a sorpresa fa coming out: “In realtà sono gay”… - BITCHYFit : Colton Underwood, il protagonista di The Bachelor a sorpresa fa coming out: “In realtà sono gay” - BITCHYXit : Colton Underwood, il protagonista di The Bachelor a sorpresa fa coming out: “In realtà sono gay” -

Ultime Notizie dalla rete : Colton Underwood Colton Underwood, il protagonista di The Bachelor a sorpresa fa coming out: "In realtà sono gay" Il protagonista della 23esima edizione di The Bachelor ha fatto coming out. Colton Underwood in America è famoso per essere stato un giocatore di football, ma soprattutto per la sua carriera in tv. Il bel 29enne tra i tanti programmi che ha fatto, ha partecipato anche a The ...

Skeet Ulrich di Riverdale paparazzato insieme a Lucy Hale. È amore? - Consigliato per te - Lucy in passato sembra aver avuto una frequentazione insieme Colton Underwood, ma questa liaison non è mai sbocciata. Recentemente Lucy Hale ha sfoggiato un nuovo tatuaggio, ...

Il protagonista della 23esima edizione di The Bachelor ha fatto coming out.in America è famoso per essere stato un giocatore di football, ma soprattutto per la sua carriera in tv. Il bel 29enne tra i tanti programmi che ha fatto, ha partecipato anche a The ...- Consigliato per te - Lucy in passato sembra aver avuto una frequentazione insieme, ma questa liaison non è mai sbocciata. Recentemente Lucy Hale ha sfoggiato un nuovo tatuaggio, ...