Colori regioni, zona arancione e rossa: ecco cosa può cambiare da lunedì 19 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) Italia quasi tutta arancione , ma è probabile che dal 19 aprile aumentino le regioni in questa fascia di colore. Domani, venerdì 16, è infatti previsto un nuovo monitoraggio del Ministero della ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Italia quasi tutta, ma è probabile che dal 19aumentino lein questa fascia di colore. Domani, venerdì 16, è infatti previsto un nuovo monitoraggio del Ministero della ...

Advertising

rotre54 : - MarcoMastino71 : RT @ilpetulante: Praticamente non ne usciremo mai. Per avere la zona gialla: - 75% over 75 vaccinati - 180 casi / 100 mila abitanti. - Indi… - vaniacavi : RT @ilpetulante: Praticamente non ne usciremo mai. Per avere la zona gialla: - 75% over 75 vaccinati - 180 casi / 100 mila abitanti. - Indi… - Barbara68545184 : RT @SkyTG24: Colori regioni, chi rischia di passare in zona rossa e chi invece va verso l'arancione - Enzaedma60 : RT @ivocamic: #RIAPERTURE ENNESIMA PRESA PER IL CULO Cambiano i parametri per la #zonagialla: >75% dei residenti #over75 vaccinati; i nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : Colori regioni Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 15 aprile 2021 Probabilmente nella giornata di domani si terrà una riunione in merito della Cabina di Regia, durante la quale saranno decisi anche i nuovi colori delle Regioni, anche se si già che fino al prossimo ...

Colori regioni, zona arancione e rossa: ecco cosa può cambiare da lunedì 19 aprile In quattro puntano alla zona gialla Quattro regioni mirano alla zona gialla. Si tratta di Lazio, Umbria, Abruzzo e Alto Adige. Il decreto anti - Covid in vigore dal 7 al 30 aprile ha confermato la "...

Falsifica pass invalidi, denunciato 65enne Quello che aveva sull’auto era la fotocopia colorata e plastificata del documento di un’altra persona: smascherato dalla polizia locale ...

Emilia Romagna ancora in zona arancione, ma i dati sono (quasi) da zona gialla Poca suspense per la nostra regione dalla cabina di regia che oggi valuta la situazione epidemiologica delle regioni e attribuisce i colori. Diversi parametri sono da zona gialla, che però resta offli ...

Probabilmente nella giornata di domani si terrà una riunione in merito della Cabina di Regia, durante la quale saranno decisi anche i nuovidelle, anche se si già che fino al prossimo ...In quattro puntano alla zona gialla Quattromirano alla zona gialla. Si tratta di Lazio, Umbria, Abruzzo e Alto Adige. Il decreto anti - Covid in vigore dal 7 al 30 aprile ha confermato la "...Quello che aveva sull’auto era la fotocopia colorata e plastificata del documento di un’altra persona: smascherato dalla polizia locale ...Poca suspense per la nostra regione dalla cabina di regia che oggi valuta la situazione epidemiologica delle regioni e attribuisce i colori. Diversi parametri sono da zona gialla, che però resta offli ...