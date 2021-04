Colombia e Venezuela ai ferri corti. La denuncia all’Onu (Di giovedì 15 aprile 2021) Salgono di livello le tensioni nella frontiera tra Colombia e Venezuela. Dopo settimane di accuse e agitazione tra i due Paesi, la Colombia ha deciso di presente alle Nazioni Unite una denuncia formale sulla situazione che si vive al confine. Il ministro degli Esteri Colombiano, Claudia Blum, ha inviato una lettera al segretario-generale António Guterres, e al presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Dmitri Medvedev. Nella missiva ha spiegato la situazione e le irregolarità nella regione Venezuelana Apure. “La dittatura Venezuelana sostiene i gruppi armati di narco-terrorismo al confine – sostiene Blum. Per questo motivo, avvertiamo le Nazioni Unite che il regime illegittimo sta ancora cercando di distogliere l’attenzione internazionale dal suo ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 aprile 2021) Salgono di livello le tensioni nella frontiera tra. Dopo settimane di accuse e agitazione tra i due Paesi, laha deciso di presente alle Nazioni Unite unaformale sulla situazione che si vive al confine. Il ministro degli Esterino, Claudia Blum, ha inviato una lettera al segretario-generale António Guterres, e al presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Dmitri Medvedev. Nella missiva ha spiegato la situazione e le irregolarità nella regionena Apure. “La dittaturana sostiene i gruppi armati di narco-terrorismo al confine – sostiene Blum. Per questo motivo, avvertiamo le Nazioni Unite che il regime illegittimo sta ancora cercando di distogliere l’attenzione internazionale dal suo ...

