Coldiretti, per 55 mila giovani scatta la corsa all’Oscar Green: iscrizioni fino al 15 maggio (Di giovedì 15 aprile 2021) scatta la corsa all’Oscar per 55mila giovani italiani che hanno scelto di impegnarsi in agricoltura, con un aumento del 14% rispetto a cinque anni fa, in controtendenza rispetto all’andamento generale, con la crisi provocata dal Covid. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base di dati Unioncamere, in occasione del via all’Oscar Green 2021, il premio all’innovazione per le imprese che creano sviluppo e lavoro per rilanciare l’economia dei propri territori danneggiati dall’emergenza sanitaria. Il rinnovato fascino della campagna per i giovani – continua Coldiretti – si riflette nella convinzione comune che in tempi di pandemia l’agricoltura sia diventata un settore capace di offrire e creare opportunità ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 aprile 2021)laper 55italiani che hanno scelto di impegnarsi in agricoltura, con un aumento del 14% rispetto a cinque anni fa, in controtendenza rispetto all’andamento generale, con la crisi provocata dal Covid. E’ quanto emerge da un’analisi dellasulla base di dati Unioncamere, in occasione del via2021, il premio all’innovazione per le imprese che creano sviluppo e lavoro per rilanciare l’economia dei propri territori danneggiati dall’emergenza sanitaria. Il rinnovato fascino della campagna per i– continua– si riflette nella convinzione comune che in tempi di pandemia l’agricoltura sia diventata un settore capace di offrire e creare opportunità ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Per la prima volta dall'inizio della pandemia gli italiani sono costretti a tagliare anche la spesa alimentare che… - SulPanaro : Tappa a Medolla, Mirandola e San Prospero per il tour solidale di Coldiretti - foodaffairs_it : Scatta la corsa all'Oscar Green per 55mila giovani. Concorso Coldiretti per l'innovazione e la transizione ecologic… - coldiretti : Coldiretti, +3,6% prezzi frutta per clima pazzo - Mondo Agricolo - - salernonotizie : Covid, Coldiretti: per 55mila giovani scatta la corsa a Oscar Green -