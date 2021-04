Cna Firenze approva il passaporto, “ma solo quando tutti saranno vaccinati” (Di giovedì 15 aprile 2021) FIRENZE – “Apprezziamo l’impegno del sindaco Nardella per la ripartenza delle citta d’arte e ne condividiamo le proposte. Il passaporto vaccinale, per esempio, potrebbe essere utilissimo per sostenere l’economia della nostra città, ma solo quando tutti saranno vaccinati e non si creerà alcun discrimine tra chi ha avuto la possibilità, non la scelta, di vaccinarsi e chi no. Le discriminazioni, infatti, in campo economico si trasformano facilmente in concorrenza sleale”. Così Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze Metropolitana, commenta l’esito dell’incontro tra il primo cittadino, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, e il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. “Mi auguro- aggiunge- che per la stagione delle grandi fiere internazionali come Pitti, che non è solo grandi marchi, ma soprattutto la filiera artigianale che sta alle spalle delle grandi griffe, possiamo essere a buon punto”. Leggi su dire (Di giovedì 15 aprile 2021) FIRENZE – “Apprezziamo l’impegno del sindaco Nardella per la ripartenza delle citta d’arte e ne condividiamo le proposte. Il passaporto vaccinale, per esempio, potrebbe essere utilissimo per sostenere l’economia della nostra città, ma solo quando tutti saranno vaccinati e non si creerà alcun discrimine tra chi ha avuto la possibilità, non la scelta, di vaccinarsi e chi no. Le discriminazioni, infatti, in campo economico si trasformano facilmente in concorrenza sleale”. Così Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze Metropolitana, commenta l’esito dell’incontro tra il primo cittadino, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, e il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. “Mi auguro- aggiunge- che per la stagione delle grandi fiere internazionali come Pitti, che non è solo grandi marchi, ma soprattutto la filiera artigianale che sta alle spalle delle grandi griffe, possiamo essere a buon punto”.

