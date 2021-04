Clima: nel 2020 in Italia calo delle emissioni gas serra del 9,8% (Di giovedì 15 aprile 2021) Abbassamento delle emissioni di gas serra dovuti paradossalmente al Covid-19 che nel 2020 ha provocato una flessione per via delle restrizioni e dello stop di molte attività. I dati saranno inseriti nel Def. (Photo by Lukas Schulze/Getty Images)La pandemia da Covid-19 ha fermato per molto tempo molte attività e le restrizioni hanno notevolmente abbassato i livelli di gas serra del 9,8%, a comunicarlo è una ricerca dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dato saranno inseriti nel Def. Un taglio delle emissioni di gas serra del 9,8% rispetto al 2019 in Italia ma con una netta riduzione del Pil dell’8,9%. Questi sono i dati ricavati da una ricerca dell’Istituto superiore per ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 aprile 2021) Abbassamentodi gasdovuti paradossalmente al Covid-19 che nelha provocato una flessione per viarestrizioni e dello stop di molte attività. I dati saranno inseriti nel Def. (Photo by Lukas Schulze/Getty Images)La pandemia da Covid-19 ha fermato per molto tempo molte attività e le restrizioni hanno notevolmente abbassato i livelli di gasdel 9,8%, a comunicarlo è una ricerca dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dato saranno inseriti nel Def. Un tagliodi gasdel 9,8% rispetto al 2019 inma con una netta riduzione del Pil dell’8,9%. Questi sono i dati ricavati da una ricerca dell’Istituto superiore per ...

Ultime Notizie dalla rete : Clima nel Caro benzina spinge l'inflazione: i commenti delle associazioni ... AL TOP DA UN ANNO - Balzo dei prezzi al distributore di benzina e diesel (+7%) nel primo trimestre ... Balzano del 3,6% i prezzi della frutta per effetto del clima pazzo, con gelo e bufere di vento che ...

Emissioni di gas serra in calo ma è l'effetto Covid Nel mese di febbraio 2021 è stata trasmessa a Bruxelles la Strategia Italiana di lungo termine ...contributo estremamente rilevante che va ben oltre quanto previsto dal Piano nazionale energia e clima, ...

Clima: zanzara coreana si diffonde, trovata in Piemonte La zanzara coreana, Aedes Koreicus, molto simile nei suoi comportamenti alla zanzara tigre, continua a diffondersi in Italia. (ANSA) ...

Biden invia Kerry in Cina, dialogo riparte dal clima Quella che Joe Biden ha affidato a John Kerry e' quasi una missione impossibile: dopo il fallimento dei colloqui in Alaska, il mese scorso, ...

