Cinquanta milioni di dosi all’Ue. Ora Figliuolo si vota a Pfizer. L’azienda americana ha garantito forniture aggiuntive entro giugno (Di giovedì 15 aprile 2021) “Ho ricevuto proprio pochi minuti fa una telefonata del presidente Draghi che mi ha comunicato che grazie a una spinta in ambito europeo già in questo trimestre arriveranno 50 milioni di dosi in più da Pfizer per l’Europa”. Così il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo. “Le dosi in arrivo per l’Italia da Pfizer – ha aggiunto – sono oltre 670mila già ad aprile, due milioni e 150mila a maggio, oltre 4 milioni a giugno. Finalmente una bella notizia e quindi il piano va avanti così come lo avevo strutturato”. Gonfia il petto il generalissimo durante l’ennesimo annuncio sulla campagna vaccinale (qui i dati sull’andamento). Ma, nonostante Figliuolo tenti di rassicurare, i guai non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) “Ho ricevuto proprio pochi minuti fa una telefonata del presidente Draghi che mi ha comunicato che grazie a una spinta in ambito europeo già in questo trimestre arriveranno 50diin più daper l’Europa”. Così il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo. “Lein arrivo per l’Italia da– ha aggiunto – sono oltre 670mila già ad aprile, duee 150mila a maggio, oltre 4. Finalmente una bella notizia e quindi il piano va avanti così come lo avevo strutturato”. Gonfia il petto il generalissimo durante l’ennesimo annuncio sulla campagna vaccinale (qui i dati sull’andamento). Ma, nonostantetenti di rassicurare, i guai non ...

