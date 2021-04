Cinema: Franceschini, 'congratulazioni a Benigni per il meritato Leone d'Oro alla Carriera' (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - “congratulazioni a Roberto Benigni per il meritato Leone d'Oro alla Carriera”. Così il ministro della Cultura Dario Franceschini, commenta l'assegnazione del Leone d'Oro alla Carriera 2021 al Premio Oscar, Roberto Benigni. “Sono felice - ha aggiunto - che, nell'anno delle celebrazioni dantesche, la Biennale abbia scelto di premiare l'estro di un artista che con il suo talento versatile e la sua irruenza gioiosa ha dedicato una vita alla cultura e alla divulgazione, sempre animato da una straordinaria creatività. Il Leone d'Oro è il riconoscimento anche a chi ha saputo mettere in scena magistralmente il capolavoro di Dante ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - “a Robertoper ild'Oro”. Così il ministro della Cultura Dario, commenta l'assegnazione deld'Oro2021 al Premio Oscar, Roberto. “Sono felice - ha aggiunto - che, nell'anno delle celebrazioni dantesche, la Biennale abbia scelto di premiare l'estro di un artista che con il suo talento versatile e la sua irruenza gioiosa ha dedicato una vitacultura edivulgazione, sempre animato da una straordinaria creatività. Ild'Oro è il riconoscimento anche a chi ha saputo mettere in scena magistralmente il capolavoro di Dante ...

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Franceschini Netflix, artisti a Franceschini "Limitare strapotere OTT. No equo compenso' ... indirizzata oggi al titolare del Ministero della Cultura, Dario Franceschini , con la quale si ... va segnalato che ieri l'altro, martedì 13 aprile, sul sito web della Direzione Cinema e Audiovivo del ...

Cinema: Giffoni Film Festival, dall'11 al 13 giugno 200 direttori di rassegne si incontrano per avviare una nuova cooperazione e ... ...per l'adeguamento e la ristrutturazione delle sale della Cittadella del Cinema e della Multimedia Valley, grazie ad un progetto speciale sostenuto dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, per ...

