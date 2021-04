Ciclismo, Fabio Jakobsen uomo simbolo del Giro di Turchia, consola lo sfortunatissimo Noah Granigan (Di giovedì 15 aprile 2021) Fabio Jakobsen ha mostrato ancora una volta la sua classe, il suo carattere così forte, la sua determinazione, il suo cuore così grande, con un semplice gesto, un battito di pugni con lo sfortunatissimo Noah Granigan. Lo statunitense della Wildlife Generation Pro Cycling infatti, è stato uno dei corridori maggiormente coinvolti nella caduta avvenuta nello sprint conclusivo della quarta tappa del Giro di Turchia vinta da Mark Cavendish, compagno di squadra di Jakobsen in Deceuninck-Quick Step. Tra l’incidente e la celebrazione del vincitore, Fabio non ci ha pensato un attimo nell’avvicinarsi al povero Granigan per mostrargli un piccolo atto di incoraggiamento mentre il collega si trovava ancora a terra assistito dai ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021)ha mostrato ancora una volta la sua classe, il suo carattere così forte, la sua determinazione, il suo cuore così grande, con un semplice gesto, un battito di pugni con lo. Lo statunitense della Wildlife Generation Pro Cycling infatti, è stato uno dei corridori maggiormente coinvolti nella caduta avvenuta nello sprint conclusivo della quarta tappa deldivinta da Mark Cavendish, compagno di squadra diin Deceuninck-Quick Step. Tra l’incidente e la celebrazione del vincitore,non ci ha pensato un attimo nell’avvicinarsi al poveroper mostrargli un piccolo atto di incoraggiamento mentre il collega si trovava ancora a terra assistito dai ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Fabio Sgarbozza parla di Aru: 'Tour of the Alps e Giro ultimi appelli, altrimenti diventa una barzelletta' Già gli appassionati di ciclismo hanno avuto tantissima attesa per Fabio Aru per quello che ci ha dato e non hanno voluto infierire sul grande corridore e sono stati comprensivi'.

Magrini parla di Fabio Aru: 'Deve ritrovare la condizione' Magrini parla di Fabio Aru. Le considerazioni Magrini, ex ciclista e direttore sportivo, ha poi ... I l ciclismo corre, ci sono i giovani, la qualità è aumentata e il livello si è alzato notevolmente. ...

Ciclismo, Fabio Jakobsen uomo simbolo del Giro di Turchia, consola lo sfortunatissimo Noah Granigan Fabio Jakobsen ha mostrato ancora una volta la sua classe, il suo carattere così forte, la sua determinazione, il suo cuore così grande, con un semplice gesto, un battito di pugni con lo sfortunatissi ...

CONTINUANO LE CADUTE E LE POLEMICHE TRA UCI E CORRIDORI Il corridore belga, rientrato alle corse proprio al Tour of Turkey, non è rimasto coinvolto nel contatto tra colleghi avvenuto sul rettilineo di Kemer ma ha voluto accertarsi di persona che nessuno si ...

