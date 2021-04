Ciclismo | Amstel Gold Race 2021 | percorso e altimetria

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ildell’, la 55esima edizione della corsa olandese che torna in calendario dopo non essere stata disputata nel 2020. La pandemia stravolge tutti i piani anche quest’anno, dal momento che per motivi di sicurezza gli organizzatori propongono una versione “blindata” e interamente in circuito, con il pubblico che non sarà ammesso in alcun modo ai lati delle strade.: STARTLIST E FAVORITI DATA, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING Nel dettaglio, i corridori prenderanno il via nei pressi del Cauberg, dove sarà posto anche l’arrivo. Il circuito misurerà 16,9 km ad eccezione dell’ultimo giro leggermente più corto e di 15,8 km, con un totale di 13 giri che porteranno l’ammontare della corsa oltre i 215 chilometri. Oltre ...