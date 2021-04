Cibo antistress | 7 alimenti che combattono l’ansia

(Di giovedì 15 aprile 2021) Alessandro Nunziati La serotonina è nota come l’ormone della felicità. Ma il suo è davvero un ruolo chiave nel nostro organismo. Oltre a controllare il tono dell’umore, aiuta a sentirsi più calmi, più concentrati e meno ansiosi regola l’appetito, condiziona il ciclo sonno-veglia, favorisce la resistenza allo stress, migliora apprendimento e memoria ed è essenziale per il Impronta Unika.

Advertising

Lautaresque : @theres52ways @marysaltadonald @matteodessilani Boh io vedo invece che c'è proprio un abisso tra biberon e allattam… -

Ultime Notizie dalla rete : Cibo antistress

Corriere della Sera

Ignatia : in omeopatia è il medicinaleper eccellenza ed è spesso utilizzato contro ... che ci fa tenere a fatica gli occhi aperti, potrebbero non soltanto essere correlate altroppo ...... un terzo del nostrodipende dall'impollinazione degli insetti : solo in Europa, oltre 4.000 ... Come fare l'orto in balcone e diventare urban farmer: consigliper principianti No ...