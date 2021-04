Cia - Agricoltori Italiani: 'Frutta e verdura? Sempre più famiglie comprano dagli agricoltori' (Di giovedì 15 aprile 2021) Principio base della piattaforma Cia dalcampoallatavola.it, primo e - commerce con protagonisti gli agricoltori Italiani. 'Con le aziende lavoriamo per tutelare la qualità dei nostri mercati ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021) Principio base della piattaforma Cia dalcampoallatavola.it, primo e - commerce con protagonisti gli. 'Con le aziende lavoriamo per tutelare la qualità dei nostri mercati ...

Ultime Notizie dalla rete : Cia Agricoltori Cia - Agricoltori Italiani: 'Frutta e verdura? Sempre più famiglie comprano dagli agricoltori' A fare il punto sul settore è Cia - Agricoltori Italiani con la sua Associazione per la promozione della vendita diretta , la Spesa in Campagna, in occasione del webinar sul ruolo chiave del mercato ...

Al "Tavolo della frutta" di Lagnasco i gravi danni da gelo: tutte le proposte delle aziende saluzzesi ... il Direttore provinciale Cia Igor Varrone, il tecnico di Cia Maurizio Ribotta, il delegato al ... oltre a provocare danni alle colture, con una perdita di reddito degli agricoltori, creerà danni come ...

Cia-Agricoltori Italiani: «Frutta e verdura? Sempre più famiglie comprano dagli agricoltori» A un anno dalla pandemia è più costante e stretto il rapporto tra agricoltori e cittadini. Legame rinsaldato, per effetto delle restrizioni, nei mercati contadini e nelle botteghe ...

Danni da gelo: al “tavolo della frutta” di Lagnasco tutte le possibili soluzioni per sostenere le aziende Piemonte per il danno causato dalle gelate nelle notti del 7 e 8 aprile scorsi provocando danni generalizzati su tutte le colture ed in tutte le zone con temperature prolungate di -7°-8° C nella fase ...

