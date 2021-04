Chris Hemsworth: il lavoro che faceva prima di diventare famoso aveva a che fare con donne incinte e tiralatte (Di giovedì 15 aprile 2021) Chris Hemsworth, prima di diventare il celebre attore che è oggi, ha avuto un lavoro piuttosto bizzarro a proposito del quale ha scherzato più volte nel corso degli anni. Chris Hemsworth, intervistato da Collider, ha dichiarato che, prima di diventare famoso, ha avuto un lavoro a causa del quale doveva quotidianamente avere a che fare con donne incinte e tiralatte. "Lavoravo per una farmacia che affittava estrattori di latte, sai tiralatte, per le donne incinte." Ha spiegato l'attore. Durante l'intervista Chris ha anche spiegato in che cosa consisteva il suo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 aprile 2021)diil celebre attore che è oggi, ha avuto unpiuttosto bizzarro a proposito del quale ha scherzato più volte nel corso degli anni., intervistato da Collider, ha dichiarato che,di, ha avuto una causa del quale doveva quotidianamente avere a checon. "Lavoravo per una farmacia che affittava estrattori di latte, sai, per le." Ha spiegato l'attore. Durante l'intervistaha anche spiegato in che cosa consisteva il suo ...

Advertising

beellarkee : RT @mculaufey: chissà come si sentono i figli di Chris Hemsworth ad avere Chris Hemsworth come padre - amoodywriter : RT @mculaufey: chissà come si sentono i figli di Chris Hemsworth ad avere Chris Hemsworth come padre - Beatrice011997 : non chiedo molto, solo di essere adottata da Chris Hemsworth e consorte - tina44005840 : RT @mculaufey: chissà come si sentono i figli di Chris Hemsworth ad avere Chris Hemsworth come padre - darklingsdyke : chris evans, chris pine, chris pratt, chris/liam hemsworth, channing tatum, noah centineo, jacob elordi, brad pitt,… -