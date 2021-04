Chosen Family, Rina Sawayama incontra Elton John (Di giovedì 15 aprile 2021) Si può creare una famiglia senza sangue ad unirci, ma solo affetto? Rina Sawayama ed Elton John lo sanno fin troppo bene: eccoli unirsi nel duetto Chosen Family, celebrazione dell’affetto platonico queer. Di cosa parla Chosen Family? Una famiglia creata non dal sangue, ma dalla scelta. Raccogliendo e incontrando le persone giuste in un ambiente che sia sicuro, e personale, magari in fuga da un mondo “civilizzato” del quale non ci si sente parte. Un concetto che fa parte del mondo queer sin dagli albori, raccontato in opere come Pose, It’s A Sin e The Old Guard. E al quale Rina Sawayama ha dedicato una delle canzoni più amate del suo primo album Sawayama, intitolata ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) Si può creare una famiglia senza sangue ad unirci, ma solo affetto?edlo sanno fin troppo bene: eccoli unirsi nel duetto, celebrazione dell’affetto platonico queer. Di cosa parla? Una famiglia creata non dal sangue, ma dalla scelta. Raccogliendo endo le persone giuste in un ambiente che sia sicuro, e personale, magari in fuga da un mondo “civilizzato” del quale non ci si sente parte. Un concetto che fa parte del mondo queer sin dagli albori, raccontato in opere come Pose, It’s A Sin e The Old Guard. E al qualeha dedicato una delle canzoni più amate del suo primo album, intitolata ...

morena_faenza : RT @rockolpoprock: Elton John: ecco il video della nuova collaborazione con Rina Sawayama - rockolpoprock : Elton John: ecco il video della nuova collaborazione con Rina Sawayama - puremadnss : Chosen Family di Rina Sawayama mi fa venire i brividi nella sua semplicità - sotwtt : sto piangendo su chosen family rina sawayama che canta con elton john i brividi un capolavoro di canzone non smetterò mai di dirlo - _UmbraWitch : L’importanza che ha per me Chosen Family di Rina è pari solo a quella di Born This Way -

Ultime Notizie dalla rete : Chosen Family RINA SAWAYAMA & ELTON JOHN: la nuova versione di 'Chosen Family' Rina Sawayama pubblica oggi una nuova e speciale versione del suo singolo Chosen Family con Elton John. Originariamente prodotta da Danny L Harle e scritta da Rina, Danny e Jonny Latimer, la potentissima ballad è un'emozionante ode alla famiglia LGBTQ+ che nella sua nuova ...

Elton John: ecco il video della nuova collaborazione con Rina Sawayama Rina Sawayama ha pubblicato una nuova versione realizzata in duetto con Elton John della canzone “Chosen family,” brano originariamente incluso nell’album di debutto dell’artista britannica di origini ...

