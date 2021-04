Chiara Ferragni non l’aveva ancora mai mostrata: la primissima foto della figlia Vittoria (Di giovedì 15 aprile 2021) Chiara Ferragni ha reso la sua seconda gravidanza più social della prima. Da quando lei e Fedez hanno dato l’annuncio ufficiale, anche se la voce era nell’aria da settimane, i rispettivi fan hanno seguito passo passo tutte le fasi a partire dalla prima ecografia mostrata da quello che oggi è un fratello maggiore, Leone. La figlia dell’imprenditrice digitale e del rapper è venuta al mondo la mattina del 23 marzo e poche ore dopo è comparsa la sua prima foto su Instagram. I famosi genitori con l’occasione hanno anche svelato il mistero del nome perché fino a poco prima se ne conosceva solo l’iniziale, ‘V’. E molti avevano indovinato: erano riusciti a capire che l’iniziale V che Fedez aveva anticipato era la prima lettera del nome ‘Vittoria’.



