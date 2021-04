Chiara Ferragni, Leone è geloso: i suoi “trucchi” sono geniali (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo l’arriva di baby girl a casa Ferragnez le cose sono cambiate, Leone sembra molto geloso ma Chiara Ferragni ha un piano Chiara Ferragni è diventata per la seconda volta… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo l’arriva di baby girl a casa Ferragnez le cosecambiate,sembra moltomaha un pianoè diventata per la seconda volta… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Corriere : Chiara Ferragni, la borraccia glitterata sold out in 50 minuti (e parte la caccia) - sole24ore : Tod’s, Chiara Ferragni entra nel cda e il titolo vola in Borsa - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni entra nel Cda di Tod's. La fashion blogger ringrazia Della Valle: 'Darò voce alla mia generazione c… - zazoomblog : Chiara Ferragni e Fedez arriva una grande novità: ci sarà un docu-reality? - #Chiara #Ferragni #Fedez #arriva… - caccavale_max : RT @Corriere: Chiara Ferragni, la borraccia glitterata sold out in 50 minuti (e parte la caccia) -