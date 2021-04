Chiamati per fare il vaccino, rimandati a casa per la seconda volta: non c'è la dose (Di giovedì 15 aprile 2021) (Visited 311 times, 311 visits today) Notizie Simili: I 10 film da vedere su Amazon Prime Video A Tempio quasi mille dosi di vaccino per gli… Un giovanissimo fantino di Santa Teresa Gallura in&... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 15 aprile 2021) (Visited 311 times, 311 visits today) Notizie Simili: I 10 film da vedere su Amazon Prime Video A Tempio quasi mille dosi diper gli… Un giovanissimo fantino di Santa Teresa Gallura in&...

Advertising

onlyforyoureye2 : RT @intuslegens: C'è una domanda che può far tremare i criminali pagati per distruggere le imprese italiane. «Forse sono chiamati 'morti #C… - TeoPadawan : RT @MMmarco0: Quando guardate con invidia le bellissime immagini festanti di Londra ricordatevi che escono da 3 mesi di lockdown. A Gennai… - Floflo492 : RT @MMmarco0: Quando guardate con invidia le bellissime immagini festanti di Londra ricordatevi che escono da 3 mesi di lockdown. A Gennai… - almightyxlouu : oggi mamma e papà chiamati per il vaccino e mio padre: - PotereArturaio : RT @MMmarco0: Quando guardate con invidia le bellissime immagini festanti di Londra ricordatevi che escono da 3 mesi di lockdown. A Gennai… -