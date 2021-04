Chi tradisce il partner è più propenso a vaccinarsi contro il Covid: il sondaggio del sito per incontri (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli infedeli sono più propensi a vaccinarsi contro il Covid. Lo dice il sondaggio condotto dal principale sito di incontri extraconiugali in Italia, incontri-ExtraConiugali.com. “Il 78% dei fedifraghi vuole fare il vaccino, contro una media generale del 65%”, ha spiegato Alex Fantini, fondatore del portale di incontri. incontri-ExtraConiugali.com ha condotto un sondaggio analogo a quello dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AgeNaS) e del Laboratorio Management e Sanità (MeS) dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, secondo cui il 65% degli italiani si dichiara favorevole al vaccino contro il Covid, mentre il 18% non è ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli infedeli sono più propensi ail. Lo dice ilcondotto dal principalediextraconiugali in Italia,-ExtraConiugali.com. “Il 78% dei fedifraghi vuole fare il vaccino,una media generale del 65%”, ha spiegato Alex Fantini, fondatore del portale di-ExtraConiugali.com ha condotto unanalogo a quello dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AgeNaS) e del Laboratorio Management e Sanità (MeS) dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, secondo cui il 65% degli italiani si dichiara favorevole al vaccinoil, mentre il 18% non è ...

Advertising

perunaltracitta : Imprenditori, mafiosi e politici: in corso indagine su chi tradisce e inquina la Toscana - Salinge06174892 : RT @fabius10scudi: Se si parlasse di 'comprensione' forse andrebbe bene. Non ho capito perché si debba 'rispetto' a chi ha tradito una prom… - fabius10scudi : Se si parlasse di 'comprensione' forse andrebbe bene. Non ho capito perché si debba 'rispetto' a chi ha tradito una… - caterinabalivo : @FalchiLuca @RudyZerbi @tommaso_zorzi I traditori si quelli sempre ??ma c’è anche chi tradisce non sempre tutti - incompiutax : RT @novecento69: Chi ti ama ti tradisce ma solo per disperazione -

Ultime Notizie dalla rete : Chi tradisce Giuseppe è ognuno di noi ... dal sistema, che sembra congiurare contro il figlio, e allora egli stesso tradisce le leggi, non ... Perché è verissimo che spesso sono i figli a educare il padre, chi è genitore lo sa. La dimensione di ...

Il cianuro e la 'donna diabolica': 'Era pancia sopra, in cucina...' Non tradisce emozione, non ci sono sbavature nel suo racconto. Ed invece, secondo la Procura di ... che viene definito spontaneo da chi indaga. Fa riferimento allo 'shake', probabilmente uno shaker. Si ...

Di chi è la colpa quando si tradisce? Le cause dell’infedeltà spiegate dalla sessuologa Donna Fanpage Isola dei Famosi, tutti contro Fariba: “Bugiarda e destabilizzante” Sono infatti giorni, soprattutto da quando è andata in nomination, che Fariba si sente attaccata dagli altri naufraghi, non capita e poco amata. Che vede questa volta schierata Fariba, in nomination i ...

Napoli, basta con l’uomo solo al comando: nasce il progetto ‘i50sindaci’ Un uomo solo al comando non ci sarà più. O almeno questa è l’aspirazione. Un canovaccio di idea per chi si metterà alla guida del Comune di Napoli alle prossime elezioni slittate da questa primavera a ...

... dal sistema, che sembra congiurare contro il figlio, e allora egli stessole leggi, non ... Perché è verissimo che spesso sono i figli a educare il padre,è genitore lo sa. La dimensione di ...Nonemozione, non ci sono sbavature nel suo racconto. Ed invece, secondo la Procura di ... che viene definito spontaneo daindaga. Fa riferimento allo 'shake', probabilmente uno shaker. Si ...Sono infatti giorni, soprattutto da quando è andata in nomination, che Fariba si sente attaccata dagli altri naufraghi, non capita e poco amata. Che vede questa volta schierata Fariba, in nomination i ...Un uomo solo al comando non ci sarà più. O almeno questa è l’aspirazione. Un canovaccio di idea per chi si metterà alla guida del Comune di Napoli alle prossime elezioni slittate da questa primavera a ...