Chi l’ha Visto, Piera Maggio madre Denise: lo stalking di Jessica Pulizzi (Di giovedì 15 aprile 2021) News La madre di Denise Pipitone fa importanti rivelazioni a Federica Sciarelli: vessazioni e minacce dall’ex moglie e dalla figlia del marito Pietro Pubblicato su 14 Aprile 2021 La puntata di mercoledì 14 aprile 2021 si è aperta con l’intervista di Piera Maggio a Chi l’ha Visto. La mamma di Denise Pipitone ha commentato la vicenda Olesya, la ragazza russa che è andata in tv per cercare la madre biologica. La siciliana, tuttavia, ha affrontato anche altri temi come le intercettazioni dell’epoca, il presunto coinvolgimento di ignoti che avrebbero depistato le indagini ed è tornata a parlare di Jessica Pulizzi e Anna Corona. A Ore 14, il programma di Milo Infante ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) News LadiPipitone fa importanti rivelazioni a Federica Sciarelli: vessazioni e minacce dall’ex moglie e dalla figlia del marito Pietro Pubblicato su 14 Aprile 2021 La puntata di mercoledì 14 aprile 2021 si è aperta con l’intervista dia Chi. La mamma diPipitone ha commentato la vicenda Olesya, la ragazza russa che è andata in tv per cercare labiologica. La siciliana, tuttavia, ha affrontato anche altri temi come le intercettazioni dell’epoca, il presunto coinvolgimento di ignoti che avrebbero depistato le indagini ed è tornata a parlare die Anna Corona. A Ore 14, il programma di Milo Infante ...

fattoquotidiano : Vitalizio al condannato Formigoni? Chi l’ha concesso dice che era “un atto imposto da una legge dei 5 stelle”. Ecco… - borghi_claudio : @MarzeoF @silvacoscina Qualche cosa passa qualche cosa no. Se passasse tutto sarebbe un monocolore Lega. Poi su alc… - cozzolino62 : Diciamola tutta: Roberto #Speranza disturba. Chi vorrebbe un sistema sanitario nazionale debole. Chi spinge per le… - nabopi : @DiPint3 Salvini è colpevole di un inutile accanimento terapeutico per mantenere in vita un governo alleato al tecn… - Ape_Corina : RT @fernandella25: L’Italia è un paese senza Stato perché se sei condannato per aver derubato la Sanità pubblica vieni premiato con 7mila e… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Michel: «Dispiaciuto per l’incidente di Ankara, mi toglie il sonno» Il Sole 24 ORE