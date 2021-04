Che cos’è la fibromialgia? Ecco cause | sintomi e rimedi

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 15 aprile 2021) Laè, ancora oggi, oggetto di studio perché non si riesce a capire bene il meccanismo di questa sindrome e non esiste una cura. Le donne dai 25 ai 55 anni sono quelle più colpite da questa malattia rara. Infatti essa presenta talmente tantiche all’inizio degli studi veniva classificata come psicosomatica o come una fibrosite, ossia un’infiammazione dei muscoli. In seguito si è scoperto che nellanon c’è infiammazione, né degenerazione, come l’artrite, perciò i comuni farmaci antinfiammatori non eliminano o mitigano il dolore. I vari studi sono giunti alla conclusione che questa è un disturbo del sistema muscolo scheletrico e del tessuto connettivo e non un disturbo mentale. I pazienti affetti da questa patologia, lamentano un dolore localizzato o diffuso, questo perché i muscoli in costante ...