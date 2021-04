Champions League, il Real amministra e vola in semifinale (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Real Madrid di Zidane amministra il match di Anfield e approda alle semifinali di Champions League. Per i blancos è la quarta volta nei cinque anni sotto la guida del tecnico francese. La parola chiave del suo Real è pragmatismo: intelligenza calcistica, carisma e una squadra cosciente dei propri mezzi, ma in grado di adattarsi all’avversario. Ieri sera contro il Liverpool Zidane ha sopperito all’assenza di un terzino destro inventando Valverde nei quattro di difesa. Un Real che sa soffrire Il Real Madrid non ha certamente incantato in campo ma ha raggiunto l’obiettivo, queste le parole del tecnico: “Quello che c’è da dire è che siamo ancora qui, tutti insieme. Sapevamo che avremmo sofferto, è un quarto di finale di Champions“. Benzema e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) IlMadrid di Zidaneil match di Anfield e approda alle semifinali di. Per i blancos è la quarta volta nei cinque anni sotto la guida del tecnico francese. La parola chiave del suoè pragmatismo: intelligenza calcistica, carisma e una squadra cosciente dei propri mezzi, ma in grado di adattarsi all’avversario. Ieri sera contro il Liverpool Zidane ha sopperito all’assenza di un terzino destro inventando Valverde nei quattro di difesa. Unche sa soffrire IlMadrid non ha certamente incantato in campo ma ha raggiunto l’obiettivo, queste le parole del tecnico: “Quello che c’è da dire è che siamo ancora qui, tutti insieme. Sapevamo che avremmo sofferto, è un quarto di finale di“. Benzema e ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Llorente e la Champions 2015: 'Juve, nel secondo tempo pensavamo di vincere' Commenta per primo Tante vittorie, ma anche la finale di Champions League persa nel 2015. Il periodo di Fernando Llorente alla Juventus ha lasciato ua grande delusione nell'attaccante oggi all'Udinese, che ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport : 'Ho il ...

Candela: 'Roma, passi al 99%. Pau Lopez va tenuto, e a Pellegrini consiglio...' L'Ajax lo ricorda, eccome: 'Ero in campo sia all'andata che al ritorno e posso dire che siamo stati eliminati per colpa nostra'. Champions League 2003. Seconda fase a gironi. Vincent Candela indossa la maglia della Roma. Finisce 2 - 1 ad Amsterdam e 1 - 1 all'Olimpico. I giallorossi di Capello volano fuori. 'Quello era un ...

Semifinali di Champions League: Chelsea e Paris qualificate UEFA.com L'Équipe: "Neymar, rinnovo al Psg con contratto extra-large" PARIGI (FRANCIA) - Il Psg ha un'urgenza: rinnovare Neymar. Vuole farlo subito, possibilmente prima della partita di andata di Champions League contro il Manchester City, in programma il 27 o il 2 ...

Delvecchio: "Stasera bisognerà avere serenità" Marco Delvecchio è stato protagonista di un'intervista a La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, dove ha ripercorso il Roma-Ajax del 19 marzo 2003, gara che costò ai ...

