Centrodestra diviso sulla sfiducia a Speranza Forza Italia contraria | la Lega prende tempo | «Vogliamo leggerla»

(Di giovedì 15 aprile 2021) Robertoè bersagliato dai banchi dell’opposizione per la gestione della pandemia di Coronavirus in. Ma non solo: è anche il fuoco “amico” leghista a scaldare la sedia del ministro della Salute. I colleghi del Carroccio, membri della maggioranza del governo Draghi, non escludono un appoggio alla mozione diannunciata, in giornata, da Fratelli d’. «Mozione di? Laleggere» è la posizione che lafa trapelare attraverso il suo staff. «Sicuramente sosterremo la proposta di una commissione d’inchiesta sul piano pandemico, su ritardi ed errori». Già a metà giornata, il segretario del partito che nell’esecutivo vanta tre ministri è andato all’attacco di, rispondendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra diviso

Che poi Rossi avrebbe vinto lo stesso: in quel momento storico, con ile con il M5S non ancora al picco, l'esito era scontato. Insomma Rossi e il Pd si potevano anche permettere ...... mentre Lega e Forza Italia premono per cominciare ad allentare le restrizioni già da lunedì 26 aprile o addirittura prima, come chiedono anche alcune Regioni di. È su questo terreno che ...Sono ore di trattative all’interno del governo per trovare una quadra sulla riapertura del Paese: la maggioranza come sempre è divisa tra chi, ministro della Salute Roberto Speranza in testa, invita a ...Il centrodestra in Consiglio regionale si divide sulla proposta di legge che prevede di abrogare le norme del 2016 che ponevano limiti alla diffusione delle slot machine e quindi della ludopatia, caus ...