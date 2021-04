Centri di vaccinazione, Zaia ringrazia i volontari per il loro “prezioso lavoro” (Di giovedì 15 aprile 2021) VENEZIA – “I Centri di vaccinazione del Veneto non potrebbero funzionare, accogliendo migliaia di persone ogni giorno, senza il prezioso lavoro dei volontari. In centinaia quotidianamente offrono il loro tempo, ma anche le loro competenze, a servizio della nostra comunità. Grazie di cuore!”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia (foto), nel ringraziare i volontari che si stanno adoperando per far funzionare i Centri di vaccinazione del territorio. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 15 aprile 2021) VENEZIA – “Ididel Veneto non potrebbero funzionare, accogliendo migliaia di persone ogni giorno, senza ildei. In centinaia quotidianamente offrono iltempo, ma anche lecompetenze, a servizio della nostra comunità. Grazie di cuore!”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca(foto), nelre iche si stanno adoperando per far funzionare ididel territorio. L'articolo L'Opinionista.

